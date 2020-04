Executivo da prefeitura do Rio morre por coronavírus

"Há quase 15 dias começou a apresentar sintomas da doença. Procurou o hospital e foi liberado. Na quinta-feira, a saúde dele se agravou. O resultado do exame saiu horas antes da morte”, relata Amanda, viúva do executivo Max Kelli Motta edit

247 - A prefeitura do Rio perdeu um integrante de seu alto escalão por coronavírus. O presidente da Rio Luz, Max Kelli Motta, veio a óbito neste sábado (25) no Hospital São Lucas, na zona sul, onde estava internado desde a quinta-feira (23). A informação é do jornal O Globo.

Max Kelli era auditor do Tribunal de Contas do Município (TCM). A viúva do executivo, Amanda, relatou que “ele alternava dias de trabalho em casa e na Rio Luz. Há quase 15 dias começou a apresentar sintomas da doença. Procurou o hospital e foi liberado. Na quinta-feira, a saúde dele se agravou. O resultado do exame saiu no sábado, horas antes da morte”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.