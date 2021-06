Exército cometeu "implosão institucional" com perdão a Pazuello, diz Marcelo Freixo

Deputado do PSOL disse que o Brasil vive um dos momentos mais perigosos de sua democracia e que, na prática, o comando do Exército sinalizou que a quebra da disciplina e da hierarquia serão toleradas edit

247 - O deputado Marcelo Freixo (PSOL) criticou a decisão do Exército de não punir o general Eduardo Pazuello, pela participação no ato político de apoio a Bolsonaro no Rio de Janeiro.

Pelo Twitter, Freixo disse que o país vive um dos momentos mais perigosos de sua democracia e que, na prática, o comando do Exército sinalizou que a quebra da disciplina e da hierarquia serão toleradas, o que, para ele, significa uma "implosão institucional".

"A subordinação do Exército ao presidente e não ao Estado brasileiro assim como a bolsonarização das polícias são um grave passo na escalada autoritária do governo Bolsonaro. Estamos diante de uma ameaça perigosa à já fŕagil estabilidade institucional e à democracia", afirmou Marcelo Freixo.

A subordinação do Exército ao presidente e não ao Estado brasileiro assim como a bolsonarização das polícias são um grave passo na escalada autoritária do governo Bolsonaro. Estamos diante de uma ameaça perigosa à já fŕagil estabilidade institucional e à democracia. — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) June 3, 2021





Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.