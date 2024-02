Exército indicia militares e civis acusados de furtar mais de 20 metralhadoras em SP

Apoie o 247

247 - O Exército indiciou militares e civis acusados pelo sumiço de 21 metralhadoras de um quartel, em setembro do ano passado, no município de Barueri, na Grande São Paulo. Eles foram responsabilizados por crimes como peculato, receptação e extravio das armas.

A câmera do quartel foi desligada antes do furto. Sumiram 13 metralhadoras antiaéreas calibre .50 e oito metralhadoras calibre 7,62 sumiram. O desvio foi descoberto mais de um mês depois, em outubro.

De acordo com o Exército, militares pretendiam negociar as metralhadoras com traficantes de drogas ligados a facções criminosas, como o Comando Vermelho (CV), no Rio, e o Primeiro Comando da Capital (PCC), em São Paulo.

