Fabiano Contarato pede investigação contra Adrilles e quer aumentar punição à propaganda nazista

247 - O senador Fabiano Contarato (PT-ES) anunciou nesta terça-feira (9) que ingressou com representação no Ministério Público de São Paulo (MP-SP), com o objetivo de pedir investigação contra Adrilles Jorge, após o comunicador fazer um gesto associado ao nazismo, durante um programa veiculado pela TV Jovem Pan. A emissora demitiu o comentarista.

"Entrei com projeto de lei p/ criminalizar promoção do nazismo e do fascismo, com reclusão de dois a cinco anos e multa p/ quem negar a ocorrência do Holocausto ou fazer apologia desses movimentos, inclusive mediante gestos ou referências a indivíduos", escreveu o parlamentar no Twitter.

"Também entrei com representação no Ministério Público de São Paulo pedindo investigação do apresentador Adrilles Jorge, que realizou um gesto amplamente associado ao nazismo. Não podemos permitir que esse genocídio contra a humanidade seja promovido no Brasil", complementou.

Adrilles Jorge e Hitler (Foto: Reprodução)

