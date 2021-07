Fabrício Queiroz cobra R$ 116 mil do Estado do Rio por licenças não gozadas quando era policial

247 - Fabrício Queiroz, um dos acusados de participar do esquema de desvio de dinheiro público no gabinete de Flávio Bolsonaro, na Alerj, entrou com ação contra o Estado do Rio de Janeiro, informa o jornalista Ancelmo Gois, em sua coluna no jornal O Globo.

O subtentente da PM, na reserva desde 2018, cobra R$ 116 mil do poder público por direitos não recebidos. O caso tramita na 1ª Vara da Fazenda Pública.

Queiroz alega não ter usufruído de licenças prêmio previstas aos servidores estaduais. A cada dez anos, o servidor militar conta com licença especial de seis meses. Como foi PM por 30 anos, o subtenente alega que gozou de apenas uma das licenças das quais teve direito.

