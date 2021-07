Facebook anula punição e libera postagens de Eduardo Bolsonaro

A defesa do deputado federal, que teve perfil bloqueado, afirmou que dará prosseguimento à ação judicial para que a empresa "repare os danos causados" edit

Thayná Schuquel, Metrópoles - O Facebook decidiu, na tarde desta terça-feira (20/7), anular a punição aplicada à pagina do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e reativar a rede social dele. O parlamentar ficou seis dias impedido de fazer postagens e comentários após questionar pesquisas eleitorais em uma publicação, usando uma imagem do ditador nazista Adolf Hitler, ao lado de uma frase atribuída a ele.

Em nota, a advogada Karina Kufa, que defende Eduardo, afirmou que foi protocolado na Justiça do Distrito Federal um recurso contra a “indevida punição”. “A decisão é correta, mas não é suficiente. Vamos dar prosseguimento à ação judicial para que a empresa Facebook repare os danos causados ao parlamentar e não volte a cometer abusos dessa natureza”, diz o texto.

O bloqueio das contas do deputado durou por seis dias e, de acordo com a defesa, “foi uma clara violação da liberdade de expressão e do livre exercício da atividade parlamentar”. “É preciso deixar claro que o Facebook não é juiz de contendas políticas e muito menos intérprete oficial da Constituição”, diz nota.

Leia a íntegra no Metrópoles.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.