Fachin decide que delação de Cabral não reduzirá penas já determinadas pela Justiça

De acordo com o ministro do STF Edson Fachin, os benefícios envolvendo o ex-governador do Rio Sérgio Cabral serão válidos apenas em novas investigações edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin decidiu que a delação do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral não valerá para as ações em que ele já foi condenado. As penas somam quase 282 anos de prisão. A informação foi antecipada pelo Jornal O Globo. De acordo com o ministro, os benefícios serão válidos apenas em novas investigações.

O ex-governador está preso desde novembro de 2016. Desde o ano passado, o ele vem admitindo que recebeu propina. Também apontou outros supostos membros da organização criminosa.