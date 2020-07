Fake news chama Benedita, autora de 8 livros, de analfabeta

Benedita da Silva possui dois diplomas e jamais foi Ministra da Educação, ao contrário do que diz mensagem excluída pelo Facebook após denúncia edit

Agência PT - De olho nas eleições municipais, a máquina de fake news ataca, dessa vez, Benedita da Silva, pré-candidata do PT à prefeitura do Rio de Janeiro. A mensagem, que transparece uma lógica racista, mente ao dizer que Benedita foi ministra da Educação e ao chamá-la de analfabeta. O Facebook retirou a postagem do ar após denúncias e checagens de Lupa e Estadão,

Com graduação em Serviço Social e em Estudos Sociais pela Faculdade de Serviço Social do Rio de Janeiro, Benedita evidentemente não é analfabeta. Na verdade, é autora de oito obras e assina 12 artigos e livros disponíveis na Rede Virtual de Bibliotecas e na Biblioteca Digital do Senado Federal, como verificou a Agência Lupa.

Benedita da Silva nunca foi ministra da Educação. Atualmente deputada federal, ela foi a primeira governadora negra do Rio de Janeiro e já ocupou os cargos de vereadora, vice-governadora, senadora, secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro e ministra da Secretaria Especial da Assistência e Promoção Social.

