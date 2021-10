"Falou que ia me matar", diz homem que impediu sobrinho de Bolsonaro de cometer feminicídio

Apoie o 247

247 - O empresário Orestes Bolsonaro Campos, 39, sobrinho de Jair Bolsonaro, é réu na Justiça de São Paulo por crimes de lesão corporal e tentativa de homicídio. Em comum, as duas condutas foram motivadas por ciúme, se deram contra mulheres com quem o acusado já havia se relacionado e na presença dos homens que então se relacionavam com as vítimas, que também foram agredidos.

A jornalista Juliana Dal Piva publicou nesta sexta-feira (1) no UOL mais detalhes sobre o caso. O comerciante Valmir Oliveira, novo namorado da ex-companheira de Orestes, contou que no dia da agressão o empresário "falou que ia me matar e que se não me matasse naquele dia ia ser em outra ocasião".

O advogado Alexander Neves Lopes, que faz a defesa de Orestes, não quis se posicionar antes da publicação da reportagem de Juliana.

A agressão contra Valmir e sua namorada ocorreu no início da manhã de 2 de outubro de 2020 em uma casa na cidade de Cajati, na região do Vale do Ribeira. O casal estava dormindo no sofá da sala ao lado do filho de Orestes com a ex-companheira, que tinha 3 anos à época.

No boletim de ocorrência do caso, a mulher relatou que Orestes ainda tinha a chave da casa e entrou no imóvel enquanto eles dormiam. Valmir, ao ver Orestes, conta a mulher, "tentou levantar-se, mas foi atingido por um golpe na cabeça com um pedaço de madeira que Orestes portava, vindo a ficar desorientado por alguns segundos, e Orestes desferiu mais alguns golpes".

O empresário então "sacou uma arma de fogo" e ela acabou pegando o "filho e fugindo do local "com receio de ser alvejada por disparos de arma de fogo, e seu namorado continuou no local em luta corporal com Orestes".

Orestes ainda tentou atirar em Valmir, mas errou o disparo.

