Falta de combustível para navios no Porto de Santos já causa atrasos

247 - O volume de combustível está sendo fornecido pela metade aos navios no Porto de Santos, o que exige que as embarcações se dirijam a outros portos para completar o abastecimento, de acordo com o Sindicato das Agências de Navegação Marítima do Estado de São Paulo (Sindamar).

A greve dos petroleiros, que reivindica a suspensão imediata da demissão dos 144 trabalhadores da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Paraná (Fafen-PR), é apontada como origem da falta de abastecimento.

Em nota, a Federação Única dos Petroleiros (FUP) informou no último sábado (15) que 20 mil petroleiros, em 116 unidades da Petrobras, estão mobilizados. Entre eles, de 56 plataformas, 11 refinarias, 23 terminais, sete termelétricas, uma usina de biocombustíveis e uma fábrica de fertilizantes, dentre outras, espalhadas em metade do Brasil.