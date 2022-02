Família de Moïse não teve acesso ao inquérito, diz presidenta da CDH da Alerj

Apoie o 247

Revista Forum - A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) atendeu nesta quinta-feira (3) a família de Moïse Mugenyi Kabagambe, o congolês assassinado brutalmente no quiosque Tropicália, na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A deputada estadual Dani Monteiro (PSOL), que preside a comissão, deu detalhes no Jornal da Fórum sobre a situação da família de congoleses, desamparada pelo Estado.

“A gente vem dando conta do atendimento da família do Moïse desde segunda-feira, hoje foi nosso segundo atendimento e busca dar conta das mais diversas demandas que eles apresentam. Desde demandas de saúde – a saúde mental de Dona Ivone, mãe dele – mas também a garantia de demandas estruturais”, afirmou Dani Monteiro em entrevista aos jornalistas Lucas Rocha e Miguel do Rosário, no Jornal da Fórum (leia a íntegra na Revista Forum).

