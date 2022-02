Família de Moïse recebe concessão de quiosque nesta segunda

A oferta aconteceu no mesmo dia das manifestações que pararam a avenida Lúcio Costa, na altura do quiosque edit

247 - A Prefeitura do Rio oficializa, na tarde desta segunda-feira (7), a concessão do quiosque Tropicália, onde Moïse Kabagambe foi assassinado, para a família da vítima. No projeto em parceria com a Orla Rio, o local será transformado em um memorial da cultura congolesa. As informações são do portal R7.

No último sábado (5), a Secretaria de Fazenda e Planejamento ofertou a gestão do estabelecimento para a família do congolês. A oferta aconteceu no mesmo dia das manifestações que pararam a avenida Lúcio Costa, na altura do quiosque.

A proposta inclui a reforma dos quiosques Tropicália e Biruta, que dividem a mesma estrutura física. No complexo cultural, o quiosque vizinho deve ser gerido por outro empreendedor, possivelmente uma organização da sociedade civil, de acordo com o secretário de Fazenda e Planejamento do Rio, Pedro Paulo.

Segundo a administração municipal, tanto a concepção quanto a execução da obra será feita por trabalhadores negros, sobretudo refugiados africanos. Além disso, haverá apoio e capacitação para a gestão de bares e restaurantes, com auxílio do Senac e entidades dedicadas ao acolhimento de imigrantes.

