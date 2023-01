Família faz vaquinha para enterrar catador morto por policiais que confundiram pedaço de madeira com fuzil

Apoie o 247

247 - A família de Dierson Gomes da Silva, 51 anos, morto pela Polícia Militar do Rio nesta quinta-feira (5), na Cidade de Deus, realizou uma vaquinha entre amigos para fazer o enterro do catador no Cemitério do Pechincha, na Zona Oeste, neste sábado (7).

Dierson foi morto por policiais da 18º BPM (Jacarepaguá), que confundiram um pedaço de madeira de uma cabeceira de cama com um fuzil. Em nota, a PM disse que o homem estava "portando o que aparentava ser uma arma com uma bandoleira e por isso atiraram".

De acordo com reportagem do jornal O Dia, o estado do Rio disponibiliza a gratuidade para sepultamento, porém só nos cemitérios de Inhaúma, na Zona Norte, e do Caju, no Centro. No entanto, “a família deseja realizar o enterro no Cemitério de Pechincha, na Zona Oeste, devido à proximidade, para que todos os amigos possam ir”, destaca o jornal.

Ainda de acordo com a reportagem, o Governo do Estado ainda não respondeu se pretende custear o enterro de Dierson no Cemitério do Pechincha, na Zona Oeste.

