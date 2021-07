Familiares de Marielle Franco e Anderson Gomes realizam ato contra interferência nas investigações

Os familiares de Marielle e Anderson seguravam cartazes com as frases “Quem está interferindo no caso Marielle e Anderson?” e “Interferência não!", após as procuradoras que deixaram o caso denunciarem a pressão edit

247 - As famílias de Marielle Franco e Anderson Gomes realizaram nesta quarta-feira (14) um ato em frente ao Ministério Público do Rio de Janeiro contra a interferência externa que compromete as investigações sobre o assassinato dos dois.

As promotoras Simone Sibílio e Leticia Emile anunciaram na semana passada que deixaram a Força-Tarefa do Caso Marielle Franco e Anderson Gomes por conta da pressão.

Os familiares de Marielle e Anderson seguravam cartazes com as frases “Quem está interferindo no caso Marielle e Anderson?” e “Interferência não!" e demandavam transparência nas apurações.

"Mais um 14 e estamos aqui em frente ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para perguntar: quem estar interferindo no caso Marielle e Anderson?", disse Anielle Franco, irmã de Marielle.

O Comitê Justiça por Marielle e Anderson foi criado pelas famílias de Marielle e Anderson, pelo Instituto Marielle Franco, pela vereadora Mônica Benício, pela Anistia Internacional no Brasil, pela Terra de Direitos e pela Justiça Global para exigir justiça e esclarecimentos sobre o assassinato, que já completa, nesta quarta, 3 anos e 4 meses.

O grupo lançou a plataforma interferencianao.org, em que qualquer um pode entrar e cobrar respostas do governador do estado e do Ministério Público. (Com informações do Globo).

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.