Famílias de prédio ao lado do metrô deixam casa por medo de desabamento em SP

Mais de mil moradores estão com receio de que o rio Tietê causou a inundação das obras. Um pedaço da Marginal Tietê desabou por causa de um acidente com metrô

247 - Trinta e oito famílias deixaram seus apartamentos com medo de que um acidente nas obras da linha 6-laranja do metrô, na manhã desta terça-feira (1º), coloque em risco outras vidas em um condomínio da zona norte paulistana. Um pedaço da Marginal Tietê, uma das principais vias da capital, desabou por causa do acidente. As pistas local e central da marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, estão interditadas para veículos. A linha é uma obra de concessão do governo do estado paulista para a empresa Acciona, e não faz parte do Metrô de São Paulo.

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, a gerente do empreendimento, Alcilene Maria da Silva, afirmou que os mais de mil moradores, divididos em 348 apartamentos, estão com receio de que a inundação das obras tenham ocorrido por causa do rio Tietê, que flui a poucos metros das três torres do condomínio, na rua Santa Marina.

"Mesmo com o governo (do estado) falando que o vazamento é por causa de uma adutora, alguns moradores não estão acreditando e preferindo sair dos prédios", disse ela.

A gerente e o síndico profissional Júlio Herold estavam em reunião no condomínio, por volta das 9h, quando sentiram um forte cheiro de esgoto. Eles não residem no local.

O governo estadual, responsável pela obra junto com a empresa espanhola Acciona, descartou a possibilidade de o rio Tietê ter provocado o alagamento.

"Mesmo assim teve gente que saiu do condomínio carregando travesseiro, com medo de que algo ruísse no prédio", relatou o fotógrafo Gerson Areias, 40 anos, que mora há três anos no empreendimento. "Eu tinha ido levar minha filha pra escola, e senti um cheiro forte de esgoto e percebi que o trânsito estava diferente, com maior volume. Ai minha esposa mandou um áudio falando do acidente na obra", acrescentou.

