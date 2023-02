Famílias inteiras ainda podem estar soterradas, diz secretário de SP

Apoie o 247

247 - O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, afirmou que ainda podem haver famílias inteiras soterradas na região de São Sebastião, no litoral norte do estado, após os deslizamentos que atingiram a região.

De acordo com o portal Metrópoles, até a última atualização, a Defesa Civil informou que 48 pessoas foram encontradas sem vida – uma em Ubatuba e 47 em São Sebastião – e que 38 seguiam desaparecidas. Este último número, no entanto, não é tratado de forma oficial, já que podem haver oscilações. Há ainda 1.730 desalojados e 766 desabrigados.

“Pessoas desaparecidas são aquelas que algum familiar relatou que o parente não voltou para casa. Segundo relatos de moradores, residências que estariam com toda a família no local, principalmente na Barra do Sahy, podem estar soterradas. Então pode haver a possibilidade de ninguém ter dado falta dessas pessoas que estão soterradas”, afirmou Derrite em coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (22).

