Fatecs e Etecs eliminam prova de vestibular e consideram o histórico escolar dos candidatos por causa da pandemia em SP

Em decorrência do coronavírus, as tradicionais provas de vestibular serão substituídas pela análise do histórico escolar do candidato, tanto nas Faculdades de Tecnologia do estado de São Paulo (Fatecs) como nas Escolas Técnicas Estaduais edit

247 - O Centro Paula Souza informou nesta terça-feira (30) que mudará a forma de análise do Vestibular do 2º semestre de 2020 nas unidades das Fatecs de todo o estado de São Paulo. Também haverá alteração no Vestibulinho para o ingresso nas Escolas Técnicas Estaduais, as chamadas Etecs. Em decorrência do coronavírus, as tradicionais provas de vestibular serão substituídas pela análise do histórico escolar do candidato.

"A mudança do critério se fez necessária para atender ao distanciamento social, recomendado pelo Governo do Estado de São Paulo e autoridades sanitárias, visando preservar a saúde dos candidatos, e observando as notas atribuídas aos estudantes antes da pandemia", disse o Centro Paula Souza nesta terça-feira (30), de acordo com relato do portal G1.

As inscrições para o processo seletivo das Fatecs podem ser realizadas pelo site oficial da entidade. A data para se inscrever no processo de seleção vai dos dias 8 a 22 de julho.

Se os alunos pretenderem ingressar em alguma das Escolas Técnicas Estaduais de São Paulo, o site de inscrição é o www.vestibulinhoetec.com.br. As inscrições para o vestibulinho de meio de ano das Etecs vão de 7 a 21 de julho.

O calendário completo dos processos seletivos das Etecs e Fatecs, bem como a documentação necessária para participar da seleção de vagas dos cursos estão disponíveis no site oficial do Centro Paula Souza.

