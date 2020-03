Fechamento de comércio em SP por coronavírus deve afetar 117 mil lojas

Bares, padarias e restaurantes poderão abrir, mas com reforço nas regras de higiene. Nesses locais, as mesas devem ter um espaçamento mínimo de 1 metro edit

247 - Parte do comércio de São Paulo, incluindo lojas em shoppings, será fechada nesta sexta-feira (20) para conter a disseminação do coronavírus, conforme determinação da Prefeitura de São Paulo. A Fecomércio-SP estima que 117 mil lojas serão afetadas com a medida.

Bares, padarias e restaurantes poderão abrir, mas com reforço nas regras de higiene. Nesses locais, as mesas devem ter um espaçamento mínimo de 1 metro. Os estabelecimentos também oferecer gratuitamente álcool em gel para os clientes, reforçar a limpeza e distribuir informações sobre o coronavírus.

Este setor poderá, ainda, funcionar por meio do sistema de delivery. A determinação é válida até 5 de abril.