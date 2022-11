Feder, indicado para Educação em SP, defende sala de aula sem professor e implementou 207 escolas militares no PR

Apoie o 247

247 - Renato Feder, de 44 anos, atual secretário da Educação do Paraná e confirmado pelo governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos) como futuro chefe da pasta no estado de São Paulo , foi alvo de protestos por implantar EAD em sala de aula sem professor, e responsável por colocar 207 escolas em modelo cívico-militar no estado. As informações são do portal G1.

Feder também já defendeu a extinção dos ministérios da Educação e da Saúde.

Em novembro de 2021, o governo do Paraná contratou uma faculdade particular para dar aulas à distância aos alunos do ensino médio, em disciplinas profissionalizantes.

A empresa de ensino Unicesumar foi contratada por R$ 38,4 milhões para "oferta de disciplinas técnicas, não constantes da Base Nacional Curricular Comum, em cursos de Educação Profissional para a produção, ministração e transmissão das disciplinas técnicas presenciais mediadas por tecnologia, síncronas, com sistemas de interatividade e disponibilização de monitores, para estudantes do ensino técnico profissional integrado ao Ensino Médio da rede estadual de ensino do Paraná", segundo informações do contrato com o governo.

