Feira de Natal reúne comerciantes e consumidores de esquerda

247 - Nos dias 4,5,10,11,17 e 18 de dezembro, das 09h às 17h, será realizada no Sindicato dos Comerciários de São Paulo, no Anhangabaú, a 1ª Feira de Natal com itens produzidos e comercializados por artesãos, lojistas e empreendedores de esquerda de todo Brasil. O evento, idealizado pelo grupo Esquerda Compra de Esquerda (ECD), será um espaço de confraternização e consumo consciente para os já vacinados.

O espaço vai oferecer além do comércio de produtos com preços acessíveis e produzidos por empreendedores que lutam contra o governo genocida de Bolsonaro, espaços kids, gastronômico e cultural com apresentações artísticas em todos os dias da feira. Entre os itens comercializados estão acessórios de decoração, semijoias, óculos, roupas, brinquedos e livros.

A entrada é franca, mas, num espírito de Natal solidário, os organizadores do evento pedem que os visitantes façam doações de alimentos não perecíveis e produtos de higiene (curativos, escova dente, creme dental e absorvente íntimo). Os donativos serão repassados para pessoas e entidades que desenvolvem programas sociais em prol dos mais vulneráveis.

Serviço:

O que: 1ª Feira Esquerda Compra de Esquerda (ECDE)

Quando: 4,5,10,11,17 e 18 de dezembro

Onde: Sindicato dos Comerciários de São Paulo - Rua Formosa, 99 – Anhangabaú- Centro/SP

Horário: 09h às 17h

Entrada: Franca, mas serão aceitos 1k de alimento não perecível e/ou uma sacolinha com itens de higiene pessoal

