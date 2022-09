Feira Esquerda Livre reúne 150 produtores e estimula economia criativa em São Paulo

Apoie o 247

ICL

Produtoras e produtores que participaram da Feira Esquerda Livre realizada recentemente no Armazém do Campo do MST, além de novos (as) expositores (as), se preparam para a realização de mais um evento na capital paulista. Intitulada Feira Esquerda Livre – Esquenta Nova Primavera, desta vez, será realizada na Quadra dos Metroviários de São Paulo, no próximo dia 10 de setembro.

Em menos de um ano de idealização, a Feira Esquerda Livre chega em sua sétima edição tendo recebido, no evento realizado no Armazém do MST, mais de três mil visitantes e integrado mais de 150 produtores e produtoras de vários segmentos de artigos, como peças autorais de vestuário e calçados, brechós, cosméticos, artesanatos diversos, bebidas artesanais, comidas variadas, incluindo opções veganas e vegetarianas, entre outras. “E um dos objetivos é trazer cada vez mais a diversidade de produtos”, explica Camila Patah, uma das idealizadoras e organizadoras do evento.

A primeira edição da Feira, realizada no Natal de 2021, nasceu da ideia de fomentar a economia criativa, incentivar e fortalecer o produtor e a produtora, em especial as mulheres, com uma rede de apoio para ajudá-los (as) a superar as crises econômica, social e sanitária que abateram o país nos últimos anos. Segundo Camila Patah, 80% das pessoas que têm participados dos eventos são mulheres que contribuem significativamente para manutenção ou são totalmente responsáveis pelo sustento da família. “Nossa feira tem a característica de acontecer sempre em um ambiente acolhedor e descontraído, realizado com a participação de pessoas que trabalham muito e que usam toda criatividade para resistir ao desemprego, à falta de políticas públicas e conseguir se manter no mercado”.

Além dos produtos, a Feira Esquerda Livre conta também com atrações artísticas, rodas de conversa, intervenção teatral, entre outras atividades. Já estão confirmados shows com Liah Jonnes, Charles Japonêgo, Trio Brasilidades, DJ Dudu, Planeta da Dança e Equipe Royal Fhash.

Serviço:

Feira Esquerda Livre – Esquenta Nova Primavera

Data: 10 de setembro (sábado)

Horário: das 9h às 19h

Local: Quadra dos Metroviários de São Paulo (Rua Serra do Japi, 31 – próximo à estação do Metrô Tatuapé)

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.