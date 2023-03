Feira Esquerda Livre volta à Ocupação 9 de Julho

Apoie o 247

247 - A Feira Esquerda Livre chega novamente à Ocupação 9 de Julho, no dia 1 de abril, das 10h às 18h. É a terceira vez que o evento acontece neste local, marcando a 12ª edição do evento.

Caracterizada pela diversificação e inclusão, a Feira Esquerda Livre reúne pessoas de todas as faixas etárias, gêneros, orientações sexuais, etnias e classes sociais. “A diversidade é a nossa maior força. É por meio do diálogo, do respeito e da colaboração que se constrói um mundo mais justo e igualitário”, afirma Camila Patah, expositora e uma das organizadoras do evento.

Além da exposição dos produtos, a Feira conta, a cada edição, conta com mais variedades de atividades, apresentações culturais, exposição de artesanato, literatura e gastronomia. Entre os produtos comercializados, estão: bebidas artesanais (vinhos, cachaças, licores), comidas diversas, com opções veganas e vegetarianas, doces, calçados, peças do vestuário (autorais) e muitas opções em brechós, perfumaria, essências para o ambiente, bijuterias artesanais, artigos de decoração, sexy shop, crochê, macramê, bordado, terrário, plantas, saboaria e cerâmica, entre muitos outros.

Entre os artistas convidados está Tom Sapiranga, cantor, compositor e multi-instrumentisa baiano, radicado em São Paulo e parceiro de grandes nomes da MPB como Margareth Menezes, Zeca Baleiro, Xangai e outros. Tom Piranga traz para a Feira Esquerda Livre o show Eletro Baião.

Histórico das edições

• Natal/ Dezembro 2021 - Sindicato dos Comerciários

• Abri/ 2022 - Sindicato dos Comerciários

• Maio/ 2022 - Sindicato dos Comerciários

• Junho/ 2022 - Edição Junina - Sindicato dos Comerciários

• Julho/ 2022 - Festival de Inverno - Sindicato dos Comerciários

• Agosto/ 2022 - Galpão do Armazém do Campo do MST

• Setembro/ 2022 - Quadra Sindicato dos Metroviários

• Setembro/ 2022 - Galpão do Armazém do Campo do MST

• Novembro/ 2022 - Ocupação 9 de Julho

• Dezembro/ 2022 - Sindicato dos Comerciários

• Dezembro/ 2022 - Gastronômica - Ocupação 9 de Julho

• Dezembro/ 2022 - Galpão do Armazém do Campo do MST

• Fevereiro/ 2023 - Esquerdinha Livre Ilú Obá De Mim - Matinê de carnaval do Galpão do Armazém do Campo do MST

Os locais de realização da Feira Esquerda Livre, todos, não por acaso, são ícones das lutas das trabalhadoras e trabalhadores e são também a casa da Feira Esquerda Livre. “São lugares cercados de simbologia e importância, que corroboram com o que a Feira Esquerda Livre tem de mais precioso: a colaboração, a solidariedade e a parceria entre pessoas”, destaca Camila Patah.

