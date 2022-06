Feliciano comenta prisão de pastor: 'causa um profundo constrangimento'

"Dia muito triste para a Igreja Evangélica de vertente Pentecostal", afirmou o deputado do PL-SP e pastor da Assembleia de Deus edit

247 - O deputado federal Marco Feliciano (PL-SP), pastor da Assembleia de Deus, usou nesta quarta-feira (22) a sua conta no Twitter para lamentar a prisão do pastor Gilmar Santos pela Polícia Federal (PF) durante investigações sobre tráfico de influência e corrupção na liberação de dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

"Hoje é um dia muito triste para a Igreja Evangélica de vertente Pentecostal. A prisão do Pr Gilmar Santos, pelo qual, como Pregador da Palavra, sempre tive respeito e admiração, nos causa um profundo constrangimento. Nos resta apenas aguardar os desdobramentos", escreveu o parlamentar no Twitter.

A operação prendeu o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro. A PF iniciou as investigações após a divulgação de um áudio, em março, quando Ribeiro afirmou que, a pedido de Jair Bolsonaro (PL), liberava dinheiro do MEC por indicação de dois pastores, Gilmar Santos e Arilton Moura, que também foi preso.

A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), comentou a investigação da PF e disse que Bolsonaro "é o maior mentiroso da paróquia".

Os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Renan Calheiros (MDB-AL) defenderam a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o MEC.

