Feliciano diz que renuncia se Lula ganhar no 1º turno e internautas reagem: "vamos cobrar"

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Marco Feliciano (PL-SP) afirmou, nesta sexta-feira (29), que deixará seu cargo na Câmara se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhar a eleição no primeiro turno. "Tenho tanta certeza que a pesquisa Datafolha é uma fraude que renuncio meu mandato de deputado federal se Lula ganhar no 1º turno!", escreveu o parlamentar no Twitter.

De acordo com pesquisa Datafolha, divulgada nessa quinta-feira (28), Lula teria 47% dos votos e venceria no primeiro turno.

Internautas foram ao Twitter criticar o deputado. "Nós vamos cobrar..", escreveu uma usuária.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outra pessoa disse que o "Pastor Bolsonarista nunca honra com a palavra".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Devia renunciar a nova candidatura", disse.

Um internauta ironizou o fato de o parlamentar ter citado o Datafolha. "Talvez a Pesquisa Jovem Pan reeleja o Bozo no 1 turno com a margem de erro do tamanho de SP".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outro usuário afirmou que Feliciano "pode já ir preparando a carta de renúncia".

Nós vamos cobrar..

É o print é eterno.. — Cláudia mortari Schmidt (@MortariSchmidt) July 29, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Combinado! O problema é que o Pastor Bolsonarista nunca honra com a palavra, não vai renunciar o mandato e vai dizer que teve "fraude" nas urnas 😂 — Lázaro Rosa 🇧🇷🚩 (@lazarorosa25) July 29, 2022

Renuncia no fim do mandato? Devia renunciar a nova candidatura. — manu (@emanuelfoto) July 29, 2022

Talvez a Pesquisa Jovem Pan reeleja o Bozo no 1 turno com a margem de erro do tamanho de SP. — 😷Francisco no Brasil real. (@chicojun) July 29, 2022

Pode já ir preparando a carta de renúncia. — Irenio Chaves (@IrenioChaves) July 29, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.