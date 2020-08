“Felizmente, não precisei apertar o gatilho”, diz Fábio Wajngarten sobre assalto ao qual reagiu em SP

Número 2 do Ministério das Comunicações, Wajngarten tem porte de arma e no momento da abordagem estava com uma pistola Sig Sauer 380 na cintura edit

Do Metrópoles - O secretário-executivo do Ministério das Comunicações, Fábio Wajngarten, foi vítima, na tarde desta quinta-feira (6), de uma tentativa de assalto nos Jardins, bairro nobre de São Paulo.

Wajngarten tem porte de arma e, no momento da abordagem, estava com a pistola na cintura. Ele havia acabado de desembarcar de uma Mercedes blindada para cumprimentar os pais, que o aguardavam do lado de fora do carro.

“O assaltante estava de moto, desceu do veículo e me abordou. Ele não viu nem que eu estava de relógio, nem que eu estava armado, porque eu vestia um blazer. Mesmo assim, chegou bem perto e me mandou ‘passar o relógio’. Eu disse que não havia entendido. E ele repetiu ‘passa o relógio’. Foi, então, que saquei a arma, apontei para ele e ele começou a correr. Eu corri atrás gritando ‘pega ladrão’”.

