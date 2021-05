Feminicídio: militante bolsonarista mata mulher a facadas em frente à filha de cinco anos

De acordo com a PM, o militante bolsonarista Feliciano Rodrigues Candido Neto, 36 anos, deu sete facadas no tórax da esposa Samara Schultz, 35 anos, na cidade de Limeira (SP) edit

247 - O militante bolsonarista Feliciano Rodrigues Candido Neto, 36 anos, assassinou a sua esposa com sete golpes de faca na noite desse domingo (16), na cidade de Limeira (SP). O homem, preso em flagrante, cometeu o crime na frente da filha de 5 anos. De acordo com a PM, Samara Schultz, 35 anos, foi morta com sete facadas no tórax.

Familiares da vítima afirmaram que o casal estava junto havia dez anos e existia um histórico de agressões, mas que Samara não o teria denunciado. Os relatos da família foram feitos à EPTV, afiliada TV Globo.

O marido teria alegado que o casal se desentendeu e a mulher teria pego a faca para atacá-lo.

O caso ainda será registrado pela Polícia Civil, e o suspeito ouvido formalmente, assim como testemunhas.

