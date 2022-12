Feminismo mata e 'é a sucursal do inferno', diz a futura secretária da Mulher no governo Tarcísio em SP

Apoie o 247

247 - Futura secretária de Políticas para a Mulher de São Paulo, Sonaira Fernandes, escolhida pelo governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos), é contra ideias feministas. No dia em que foi nomeada secretária, ela respondeu ao jornalista Guga Noblat no Twitter dizendo que "o feminismo mata mais do que guerras e doenças", "o grande genocida do nosso tempo".

"O feminismo é o grande genocida do nosso tempo, essa ideologia imunda mata mais que guerras e doenças. Só uma pessoa cega para a verdade não enxerga isso".

