Feministas, antirracistas e torcidas se encontram na Paulista em protestos contra Bolsonaro

Movimentos antifascistas e em defesa da democracia se concentram no setor entre o Masp e a Rua da Consolação. Em menor número, grupos bolsonaristas também se reúnem perto do edifício da FIESP edit

Revista Fórum - Nesta tarde de domingo (14), a Avenida Paulista se tornou cenário de mais um embate de atos políticos a favor e contra o governo de Jair Bolsonaro.

No setor que fica entre o edifício do Masp (Museu de Arte de São Paulo) e a Rua da Consolação, um grande número de movimentos antifascistas está realizando sua concentração desde as 14h.

Os atos são realizados por coletivos feministas e antirracistas, torcidas organizadas de clubes de futebol (Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos e Portuguesa), e movimentos sociais, como o MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto).

