Feriadão antecipado não melhora isolamento na capital paulista

A antecipação de três feriados municipais na capital paulista e o recesso de dez dias articulados pelo prefeito Bruno Covas teve baixo impacto no índice de isolamento no município, que ficou em uma média de 44,7% entre a sexta-feira, 26, e o último sábado edit

247 - Dados do Sistema de Monitoramento Inteligente do Governo de São Paulo, que traz informações sobre o índice de adesão ao isolamento social no Estado, apontam que o domingo, 28, foi o dia em que a população da capital menos circulou pelas ruas, quando a taxa de isolamento chegou a 50%. Ainda assim, os fins de semana costumam apresentar um número maior de pessoas em casa desde que o Plano São Paulo foi implementado. A informação é do jornal Estado de S.Paulo.

Nas últimas quarta e quinta-feira, 31 e 1º, a folga dos feriados municipais impactou em apenas 1% o índice de isolamento na capital, que ficou em 43%. Nos mesmos dias da semana anterior, a taxa era de 42%.

O movimento anunciado por Covas na capital foi seguido por outros municípios de São Paulo, mas o impacto também foi baixo na taxa estadual, que teve média de 45,3% nos nove primeiros dias do feriadão e pico também no domingo, 28%, com 51%.

Apesar de o cenário ser de um isolamento reduzido, os dados são alarmantes. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, em entrevista ao Valor Econômico, afirmou que o Brasil deve chegar à marca de cinco mil mortes diárias por Covid-19 nos próximos dias.

Abril, segundo ele, será "dramático". "Os próximos 15 dias serão muito dramáticos. Cruzamos a casa dos 2 mil [mortos por dia], já passamos da casa dos 3 mil, estamos indo para os 4 mil e vamos chegar a 5 mil mortes por dia".

