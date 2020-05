Fernando Ferry será o novo secretário de Estado de Saúde do Rio

Diretor-geral do Hospital Gaffrée e Guinle, Ferry ficará no lugar de Edmar Santos, exonerado em meio à pandemia por Witzel após atrasos e denúncias de corrupção na construção de hospitais de campanha edit

247 - O diretor-geral do Hospital Universitário Gaffrée Guinle, Fernando Ferry, será o novo secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro.

A informação foi divulgada neste domingo (17) pelo governo Wilson Witzel, depois da exoneração de Edmar Santos, alvo de denúncias de corrupção e atrasos nas obras dos hospitais de campanha para pacientes com Covid-19.

Ferry é clínico-geral e especialista em AIDS e foi professor associado de Clínica Médica e Aids da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio). Ele se reuniu com Witzel neste domingo.

O médico Fernando Ferry é o novo secretário de Saúde do governo do estado do Rio de Janeiro. Ele entra em lugar de Edmar Santos, que passa a integrar uma comissão de notáveis para acompanhamento da pandemia. Seguimos no enfrentamento do Covid-19 e salvando vidas. — Wilson Witzel (@wilsonwitzel) May 18, 2020

