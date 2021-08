Ferroviários anunciam greve da CPTM para esta terça-feira

247 - Os ferroviários de São Paulo marcaram uma nova greve da categoria para a meia-noite desta terça-feira, 24. A paralisação deve afetar as linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A informação é do jornal Estado de S.Paulo

Segundo Alexandre Múcio, diretor-geral do Sindicato dos Ferroviários da Central do Brasil, a categoria pleiteia os reajustes salariais referentes aos dois últimos anos, de 2019 para 2020 e do ano passado para este ano. Ele afirma que os funcionários não tiveram reposição desde o início da pandemia do novo coronavírus.

"É reposição salarial, não é aumento. A empresa usou a pandemia como desculpa para não negociar a reposição de 2019 para 2020 e, agora, usou a mesma desculpa esse ano. Faz um ano e seis meses que não temos reposição salarial, sem parar um dia de trabalho", diz Múcio.

Duas propostas foram feitas para a categoria, ambas negadas em assembleia. Na primeira, o reajuste seria de 5% para o período dos dois anos. Na segunda, apresentada durante reunião nesta terça-feira com o Tribunal Regional do Trabalho, seriam dois reajustes, de 4% e 6%, mas o referentes aos meses corridos só começaria a ser pago a partir de 2022, em dez parcelas.

