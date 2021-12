Festa de confraternização contamina 23 funcionários de empresa de MG com variante ômicron

Apoie o 247

ICL

247 - A Secretaria Municipal de Saúde de Extrema (MG) confirmou a contaminação de 23 pessoas pela variante ômicron do vírus causador da Covid-19. De acordo com o G1, todos os infectados teriam participado de uma festa de confraternização em São Paulo promovida pela empresa onde trabalham.

"Eram 11 casos inicialmente. Essas pessoas tinham participado de uma confraternização na sexta-feira anterior em São Paulo. Esses 11 casos inicialmente nós começamos a avaliar junto à empresa e a partir da ocorrência desse surto, pedimos para fazer uma avaliação em todos os colaboradores. Isolamos a empresa, mandamos todo mundo para casa e desse grupo todo que foi testado, ocorreram mais positivos. Então hoje, na verdade, só dentro dessa empresa, nós temos 23 casos positivos", disse o médico-coordenador do controle da Covid-19 em Extrema, Enis Donizetti Silva.

Ainda segundo ele, os pacientes apresentam sintomas leves e estão em isolamento domiciliar. "Todos estão sendo monitoradas, fazendo teleacompanhamento com a nossa saúde primária, todos eles do ponto de vista de evolução clínica, passam de um quadro leve a moderado, nenhum deles precisou de internação, no entanto a gente tem outros pacientes de Covid internados nos nossos hospitais, nós estamos colhendo material de todo esse grupo e estamos também vigiando outras empresas, porque essa empresa compartilha refeitório com outras empresas em Extrema",afirmou Silva.

PUBLICIDADE

Apesar do número de casos confirmados pelo município, o Governo do Estado computa apenas 19 ocorrências. Ao todo, segundo os órgãos de saúde estaduais, foram confirmados até o momento 32 casos da variante, sendo 21 no Sul de Minas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE