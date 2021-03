Festa na casa de Dória: Jornalista da Globo diz que atriz cantava em karaokê

Atriz da Globo teria alugado casa do governador de São Paulo. Apoiadores de Bolsonaro acusam filho de Doria, que estava no interior paulista, de promover festa e aglomeração edit

Revista Fórum - Colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim afirma nesta segunda-feira (8) que o barulho na casa do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que provocou protestos de apoiadores de Jair Bolsonaro após denúncia de suposta festa promovida pelo filho, João Doria Neto, era apenas a atriz Mariana Rios, que cantarolava no karaokê com duas amigas.

Segundo o jornalista, a casa foi alugada para a atriz e Doria Neto, conhecido como Jhonny, estaria a 300 quilômetros dali, em Tabatinga, no interior do estado.

Neste sábado (6), Doria entrou com queixa-crime na Polícia contra o responsável de publicação de fake news de que ele estaria dando uma festa em plena pandemia. Segundo o governador, o vídeo fake foi gravado na casa de sua vizinha, chamada Alessandra Maluf, e ela faz a acusação de que o filho de Doria estava fazendo a festa.

“A casa onde havia o som em volume mais alto fica na mesma rua onde reside o governador e seu filho. Mas nesta casa não havia festa, nem aglomeração. O filho do governador não estava no local. Foi solicitado à dona da casa que abaixasse o volume, e o pedido foi prontamente atendido por ela”, diz em nota, nas redes sociais, o governador.

“Não houve portanto festa, música ao vivo e muito menos a prática de aglomeração na residência. O filho do governador sequer mora no local, nem estava em São Paulo nesta data”, completou.

Confira a reportagem completa na Revista Fórum.

