Fevereiro deste ano foi o terceiro mais chuvoso no estado de SP em 80 anos

De acordo com os números, o volume de chuvas do período (428,9 mm) esteve 66% acima da média histórica edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) disse que fevereiro deste ano se tornasse o terceiro mais chuvoso do estado desde o início da série histórica em 1943. Um total de 65 pessoas morreu no fim de semana do Carnaval por conta das chuvas no litoral paulista.

De acordo com os números, o volume de chuvas do período (428,9 mm) esteve 66% acima da média histórica (257,7 mm). A quantidade de água ficou somente atrás dos meses de fevereiro de 1995 (445,5 mm) e de 2020 (505,7 mm).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.