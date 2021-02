Fevereiro já é o mês com o maior número de mortes da pandemia em Minas

Mais de 3,2 mil pessoas morreram em decorrência da pandemia no mês de fevereiro em Minas Gerais. Belo Horizonte, capital mineira, também registrou o maior número de mortes desde o início da transmissão do coronavírus na cidade edit

Números do governo de Minas Gerais apontaram que fevereiro deste ano já é o pior mês da pandemia no estado, com 3.216 pessoas mortes decorrentes da Covid-19.

Belo Horizonte, capital mineira, também registrou o maior número de mortes. Até esta sexta-feira (26), foram 467 óbitos registrados na capital. Os dados foram publicados pelo portal G1.

O registro de casos no estado diminuiu na comparação com janeiro. No mês passado, 191.577 pessoas foram infectadas. Em fevereiro, este número foi para 134.744.

A quantidade de mortes em Minas reflete a situação dramática do Brasil em relação à pandemia em função das aglomerações, da variante do coronavírus e da falta de melhor coordenação do governo Jair Bolsonaro para o gerenciamento da crise do coronavírus.

De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 17 capitais registram lotação de pelo menos 80% de Unidades de Terapia Intensiva (UTI´s).

Outros estados

Autoridades de alguns estados brasileiros já estão aumentando as restrições devido à pandemia.

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), decretou nesta sexta-feira (26) lockdown em todo o estado.

Em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, a taxa de ocupação de leitos de UTI chegou a 96% nesta semana.

O secretário de Saúde de Santa Catarina, André Motta Ribeiro, enviou um ofício aos 295 secretários municipais de saúde alertando que o estado está "entrando em colapso".

Em São Paulo, o SindHosp (sindicato dos hospitais, clínicas e laboratórios paulistas) fez um levantamento com 80% instituições apontando que 52% decidiram cancelar as cirurgias e procedimentos eletivos por causa da pandemia.

Neurocientista faz alerta

Ao comentar o cenário nacional, o neurocientista Miguel Nicolelis afirmou que vê "grande chance de um colapso nacional".

Ao comentar o cenário nacional, o neurocientista Miguel Nicolelis afirmou que vê "grande chance de um colapso nacional".

