FHC acha "normal" fracasso eleitoral do PSDB, mas está confiante de vitória em São Paulo

“Acho que isso é normal. Com o tempo, os partidos perdem popularidade e se desgastam em algumas cidades. O importante é que vamos ganhar aqui (São Paulo). Isso é o que vale”, afirmou o ex-presidente edit

247 - Com a perda de votos e cargos nas eleições municipais deste ano, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) afirmou ser “normal” o desgaste e o fracasso eleitoral de seu partido, o PSDB.

“Acho que isso é normal. Com o tempo, os partidos perdem popularidade e se desgastam em algumas cidades. O importante é que vamos ganhar aqui (São Paulo). Isso é o que vale”, afirmou confiante que o atual prefeito Bruno Covas (PSDB) irá derrotar o candidato Guilherme Boulos (PSOL).

“Eleição no Brasil depende do candidato, não do partido. Se o candidato não é bom, fazer o quê?”, afirmou.

Ele acompanhou Covas na seção eleitoral onde vota o candidato. Junto a eles, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

O conhecimento liberta. Saiba mais