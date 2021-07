FHC declara voto em João Doria, pré-candidato a presidente para 2022

O ex-presidente manifestou sua torcida pelo governador de São Paulo durante almoço que marca a reinauguração do Museu da Língua Portuguesa. Participaram do evento também os ex-presidentes José Sarney e Michel Temer edit

247 - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, pela primeira vez, declarou formalmente que irá votar em João Doria (PSDB), segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo, para presidente em 2022 se o atual governador de São Paulo for candidato.

Doria trava uma disputa interna dentro do partido com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, para concorrer ao Palácio do Planalto pela sigla.

"João Doria será candidato a presidente. E tem o meu voto", disse FHC durante discurso no almoço da reinauguração do Museu da Língua Portuguesa na presença de Doria, três presidentes de língua portuguesa: Marcelo Rebelo de Sousa (Portugal), Jorge Fonseca (Cabo Verde) e Filipe Nyusi (Moçambique) e ex-presidentes brasileiros, como José Sarney e Michel Temer.

