'Ficaremos felizes se Alckmin aceitar o convite do PSD', diz Kassab

247 - Presidente nacional do PSD, o ex-prefeito de São Paulo Gilberto Kassab, em entrevista ao UOL nesta segunda-feira (20), disse que ficaria "feliz" se o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin passasse a integrar o partido. Alckmin está de saída do PSDB.

"O PSD está em uma posição muito clara de valorizar a boa política, os bons quadros da vida pública em todos os estados brasileiros, e nós reconhecemos no Geraldo Alckmin um bom quadro. [É] um bom gestor, uma pessoa correta e que terá o apoio do PSD para governador de São Paulo", disse Kassab.

"Ele saindo do PSDB, tem um convite do PSD para que ele tenha o PSD como uma de suas opções para se filiar. Ficaremos muito felizes se ele sair do PSDB e aceitar nosso convite, mas a decisão de apoiá-lo é uma decisão irreversível", concluiu.

'Ficaremos felizes se Alckmin sair do PSDB e aceitar convite do PSD', diz @GilbertoKassab#UOLNews pic.twitter.com/xmnkkAVF2J — UOL Política (@UOLPolitica) September 20, 2021

