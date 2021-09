Fiesp se mantêm indecisa e não confirma se vai lançar manifesto na terça-feira

Organizado pelo presidente da Fiesp, Paulo Skaf, o manifesto provocou um racha na Febraban, com Banco do Brasil e Caixa ameaçando deixar a entidade se o documento fosse assinado edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) não confirmou se vai lançar o manifesto - alvo de polêmicas - em que pede a harmonização dos Poderes, informou o jornal Folha de S.Paulo.

Organizado pelo presidente da Fiesp, Paulo Skaf, o manifesto provocou um racha na Febraban, com Banco do Brasil e Caixa ameaçando deixar a entidade se o documento fosse assinado.

Na semana passada, a Fiesp suspendeu o texto e disse que o documento seria publicado em “momento oportuno”, mas não deu detalhes sobre a data.

PUBLICIDADE

Apesar do anúncio do adiamento do documento ter sido ratificado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, também na semana passada, a Fiesp manteve o posicionamento confirmando o manifesto. Inclusive, a expectativa era que mais empresas e entidades aderissem ao manifesto, que já passava de 200 assinaturas.

A Fiesp, que está localizada na Avenida Paulista, local que será palco dos atos antidemocráticos de apoiadores de Bolsonaro no dia 07 de setembro, sempre esteve disponível para manifestações pró-Bolsonaro.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

PUBLICIDADE