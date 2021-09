Fiesp vai divulgar manifesto em que pede entendimento entre os Poderes

Apoie o 247

247 - A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) divulga nesta sexta-feira (10) o manifesto defendendo a harmonia entre os Poderes. O texto, intitulado "A Praça é dos Três Poderes", estava previsto para ser publicado antes dos atos de 7 de setembro, mas foi adiado pelo presidente da entidade, Paulo Skaf.

"É primordial que todos os ocupantes de cargos relevantes da República sigam o que a Constituição impõe", diz um trecho do manifesto, de acordo com relatos publicados pelo jornal Folha de S.Paulo.

O dirigente havia adiado a publicação do manifesto de líderes a pedido do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Skaf também disse que a Federação Nacional dos Bancos (FENABAN) queria um manifesto de líderes empresariais com ataques ao governo de Jair Bolsonaro. Skaf negou ter desistido da divulgação do documento e disse que sua publicação foi adiada somente para permitir novas adesões de entidades.

Entre as entidades que assinam a carta, estão a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) e a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

Também assinam o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (Sinduscon) e o Sindicato da Indústria de Fiação e Tecelagem em Geral do Estado de São Paulo (Sinditêxtil), entre outros.

