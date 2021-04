Filha de Fabrício Queiroz é nomeada e exonerada de cargo no governo do Rio

Filha de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Evelyn Melo de Queiroz foi nomeada para um cargo em comissão de secretaria estadual da Casa Civil do Rio, pelo qual receberia R$ 2,4 mil. Foi exonerada dois dias depois edit

247 - Filha de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), Evelyn Melo de Queiroz foi nomeada no último dia 12 para trabalhar na secretaria estadual da Casa Civil do Rio, chefiada por Nicola Moreira Miccione. Dois dias depois Evelyn foi exonerada do cargo. Ela também trabalhou no gabinete do parlamentar e foi denunciada pelo mesmo esquema de rachadinhas. De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, a nomeação foi para um cargo em comissão de secretária nível II, pelo qual Evelyn receberia R$ 2,4 mil.

Queiroz foi preso em 18 de junho de 2020 em um sítio em Atibaia (SP), de propriedade de Frederick Wassef, advogado da família Bolsonaro. Em 9 de julho daquele ano ele passou a cumprir prisão domiciliar. Em 16 de março passado foi libertado por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Segundo relatório do antigo Conselho de Atividades Financeiras (Coaf), Queiroz fez movimentações financeiras atípicas. Foram R$ 7 milhões de 2014 a 2017, apontaram cálculos do órgão.

Quando era deputado estadual, Flávio Bolsonaro nomeou a mãe e a ex-mulher do miliciano Adriano da Nóbrega m seu antigo gabinete na Assembleia Legislativa do Rio. Raimunda Veras Magalhães e Danielle Mendonça da Nóbrega recebiam sem trabalhar e devolviam parte dos salários a Queiroz.

O miliciano morreu em fevereiro do ano passado, durante um confronto com policiais na Bahia. Ele integrava o chamado Escritório do Crime, grupo de matadores profissionais e suspeito de envolvimento com o assassinato da ex-vereadora Marielle Franco (PSOL), assassinada pelo crime organizado em março de 2018.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.