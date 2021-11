Filha de Flordelis afirma que irmão que atirou em pastor era “ruim”

Apoie o 247

Metrópoles - Uma pessoa ruim e agressiva. Foi assim que Roberta Santos, filha adotiva de Flordelis dos Santos Souza, definiu o irmão Flávio dos Santos Rodrigues em depoimento no 3ª Tribunal do Júri de Niterói, nesta terça-feira (23/11). Ele e Lucas Cezar dos Santos Souza estão sendo julgados pelo assassinato do padrastojulgados pelo assassinato do padrasto, o pastor Anderson do Carmo, em 2019.

Segundo Roberta, Flávio era muito agressivo e chegou até a dar uma surra em uma criança portadora de necessidades especiais. Segundo ela, um irmão apartou a sessão de “espancamento” e acabou levando uma tesourada nas costas. “Colocava criança de joelhos no milho, não separava criança de adulto, sempre foi muito agressivo, uma pessoa ruim”, disse.

