Filha de Queiroz posta imagem de “professora antifascista”

247 - A personal trainer Nathália Queiroz, filha de Fabrício Queiroz, mostrou nas redes que já não tem tanta afinidade com o presidente Jair Bolsonaro. A informação é da jornalista Bela Megalle, em sua coluna no jornal O Globo.

Na manhã desta terça, ela compartilhou em seus stories de uma rede social uma imagem com a mensagem “professora antifascista”, que vem sendo usada por pessoas contrárias a Bolsonaro e seus apoiadores. Essa não é a primeira “alfinetada” de Nathália no governo. Em abril, ela republicou nas suas redes um post do MBL (Movimento Brasil Livre) que elogiava o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que tinha acabado de ser demitido.

