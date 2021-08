Filha de Roberto Jefferson cobra Bolsonaro após prisão: ‘E o bonito não faz nada?’

247 - A ex-deputada federal Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, cobrou Jair Bolsonaro no Twitter após a prisão do pai nesta sexta-feira (13) . Em viagem pelo Ceará , Bolsonaro nada comentou sobre a prisão do presidente do PTB, que é seu aliado.

Em outras postagens, ela também xingou e ameaçou o Supremo Tribunal Federal , de onde veio a determinação da prisão, por meio do ministro Alexandre de Moraes .

Após ser preso, o próprio Roberto Jefferson também atacou o magistrado em tom de ameaça: “nossa conta agora é pessoal, Xandão”. Em áudio, Jefferson acusou Moraes de receber “mensalão chinês”.

Cadê o “ACABOU PORRA”? Estão prendendo os conservadores e o bonito não faz nada??? O próximo será ele! E se não for preso, não vai poder sair nas ruas já já! ACOOOOOORDA!!! — Cristhiane Brasil (@crisbrasilreal) August 13, 2021

