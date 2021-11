Filho de Bruno Covas reativa conta do ex-prefeito em rede social: ‘é possível fazer política sem ódio’ (vídeo)

Em vídeo publicado no Instagram, Tomás Covas fala sobre as “lições de ética e democracia” deixadas por Covas e defende uma “política sem ódio” edit

247 - O filho do ex-prefeito de São Paulo Bruno Covas, que morreu há seis meses de câncer, Tomás Covas reativou nesta quarta-feira a conta do pai no Instagram. O jovem de 16 anos publicou um vídeo em que fala sobre as “lições de ética e democracia” deixadas por Covas e defende uma “política sem ódio”.

“Dia 16, fez seis meses da morte de meu pai. Para marcar essa data, resolvemos reativar o Instagram dele, colocando posts sobre o que ele fez na gestão frente à prefeitura de São Paulo. (...) Vamos sempre lembrar das lições de ética e democracia que ele deixou para a gente, que é possível fazer política sem ódio”, diz o filho do ex-prefeito na publicação.

