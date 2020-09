Filho de Flordelis é transferido para presídio de segurança máxima no Rio

Flávio dos Santos Rodrigues, um dos filhos da deputada Flordelis (PSD-RJ), foi transferido para o presídio de segurança máxima Bangu I (RJ). Ele foi preso acusado de morte do pastor Anderson do Carmo, marido da parlamentar, apontada como a mandante do crime edit

247 - Flávio dos Santos Rodrigues, um dos filhos da deputada federal Flordelis (PSD-RJ), foi transferido nesta sexta-feira (4) para o presídio de segurança máxima Bangu I, no Complexo de Gericinó, zona oeste da capital. Ele foi preso acusado de morte do pastor Anderson do Carmo, marido da parlamentar, apontada como a mandante do crime.

Flávio foi preso logo após o assassinato, em junho do ano passado. O irmão dele, Lucas Cézar dos Santos, acusado de participação no crime, também está detido.

A decisão da juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói, na quinta-feira (3), determinava a separação de todos os presos investigados no crime, de acordo com a CNN Brasil.

O pedido de separação aconteceu após o advogado Ângelo Máximo, que representa a família do pastor, apontar "tentativas de manipulação de provas, combinações de narrativas e dissimulações" durante as investigações.

Segundo as investigações, sete filhos do casal também participaram da ação.

O inquérito policial do Rio apontou que o religioso foi morto por questões financeiras e poder na família. Ele controlava todo o dinheiro do Ministério Flordelis, atualmente rebatizado Comunidade Evangélica Cidade do Fogo.

