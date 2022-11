Filho de Sério Cabral é alvo de mandado de prisão em ação da PF contra comércio ilegal de cigarros

Apoie o 247

247 - Filho do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, José Eduardo Neves Cabral é um dos alvo de mandado de prisão da Operação Smoke Free - contra o comércio ilegal de cigarros -, deflagrada nesta quarta-feira (23) pela Polícia Federal.

Segundo a Folha de S. Paulo, o ex-governador Sérgio Cabral teve um mal súbito na Unidade Prisional da Polícia Militar, em Niterói, ao ser informado sobre o mandado de prisão contra o filho. Ele se recuperou e passa bem.

"José Eduardo ainda não foi preso. Não há detalhes sobre sua suposta participação nos fatos investigados pela PF. O processo está sob sigilo. A defesa dele afirma que ainda não teve acesso aos autos", diz a reportagem.

De acordo com a polícia, a organização criminosa atua há pelo menos três anos "com falsificação ou não emissão de notas fiscais, depositava, transportava e comercializava cigarros oriundos de crime em territórios dominados por outras organizações criminosas (facções, milícias etc), através de acerto com elas. (...) A organização criminosa contava com uma célula de serviço paralelo de segurança, coordenado por policial federal e integrado por policiais militares e bombeiros, que também atuavam para atender aos interesses espúrios do grupo".

A 3ª Vara Federal Criminal expediu 27 mandados de prisão, 50 de busca e apreensão e o bloqueio de bens avaliados em R$ 300 milhões. "Dentre os bens, estão imóveis, veículos de luxo, criptomoedas, dinheiro em espécie, valores depositados em contas bancárias, entre outros", diz a nota da PF.

