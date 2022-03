Filho de vereador é preso em operação da PF por sequestro de caminhoneiros

De acordo com o MP do Rio, Lucas da Costa, o Esquerdinha, filho de Frank Costa (Avante), torturava os motoristas no cativeiro edit

247 - A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (22) a Operação Carga Pesada, para acabar com um esquema de sequestros de caminhoneiros. Um dos 17 presos é filho de um vereador de Maricá, na Região dos Lagos fluminense. De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), Lucas da Costa, o Esquerdinha, filho de Frank Costa (Avante), torturava os motoristas no cativeiro.

"Ele atua principalmente na vigilância das vítimas", disse o promotor Sergio Luis Pereira. "Inclusive foi apontado pelas vítimas como o elemento que mais os torturou, que mais os ameaçou com coronhadas ou simulando roletas-russas. Realmente aterrorizou essas vítimas", afirmou. Os relatos foram publicados em reportagem do portal G1.

Segundo as investigações do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ) e da 82ª DP (Maricá), o grupo atraía motoristas para a localidade com falsas ofertas de contratação de frete. Os profissionais que caíam no golpe eram rendidos quando chegavam e ficavam reféns por até cinco dias.

O MP do Rio afirmou que, "após os roubos, motoristas contratados pela facção tomavam a direção dos caminhões e se dirigiam até Mato Grosso do Sul, para carregá-los com grande quantidade de entorpecentes e abastecer comunidades dominadas pelo Comando Vermelho, a partir do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo".

