Filho de vereador furta ambulância para dar rolê com amigos em MG

Metrópoles - O filho de um vereador do município de Rubelita, no norte de Minas Gerais, furtou uma ambulância, no último sábado (1/7), para passear com amigos. Ele pegou o veículo em meio à pandemia de coronavírus, momento com maior necessidade do veículo para a população. A informação é da MGTV, filiada à Rede Globo.

O rapaz, identificado como Kildery Rodrigues Morais, de 22 anos, chegou gravar um vídeo com os amigos, no qual ele aparece dentro da ambulância e se divertindo. Na gravação, ele diz: “O motorista aqui é (sic) eu, pai”. A filmagem circula em grupos de WhatsApp na região.

Após o “rolê”, a ambulância foi devolvida à Secretaria de Saúde do município pelo pai do jovem, que, além de vereador, é motorista do órgão municipal. O furto da ambulância foi registrado em boletim de ocorrência pela Polícia Militar.

De acordo com a PM, o filho do vereador Édio Morais, após sofrer ferimentos leves em uma briga, foi até o centro de saúde de Rubelita, em busca de atendimento médico.

Após ser atendido, ele solicitou que o motorista da ambulância o levasse até Lagoa de Baixo, distrito onde mora a família dele, na zona rural, distante 56 quilômetros da sede de Rubelita, passando por Salinas.

Servidores do posto de saúde argumentaram que a ambulância só poderia ser usada para o transporte de pessoas para o tratamento de saúde.

Conforme a PM, passado algum tempo, ainda de madrugada, aproveitando que a ambulância estava estacionada na porta da unidade, com a chave na ignição, o filho do vereador entrou no veículo e saiu dirigindo. A ação não foi percebida pelos funcionários do posto, que estavam no interior do posto.

De acordo com o boletim de ocorrência da PM, ele minimizou atitude e negou que o jovem e seus amigos estivessem embriagados no vídeo dentro da ambulância, mas que “apenas estavam felizes”.

