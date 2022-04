Filhos de Flordelis são julgados pela morte do pastor Anderson do Carmo

De cinco acusados do assassinato do religioso, três são filhos da ex-deputada edit

247 - Começou na manhã desta terça-feira (12) em Niterói (RJ) o julgamento de cinco suspeitos de participação na morte do pastor Anderson do Carmo, que era marido da então deputada federal Flordelis e foi assassinado a tiros em 2019 na casa onde morava com ela. Segundo a Folha de S.Paulo, dos cinco acusados, três são filhos da pastora: Adriano dos Santos (filho biológico de Flordelis), André Luiz de Oliveira e Carlos Ubiraci Francisco da Silva (filhos afetivos).

Flordelis está presa desde agosto do ano passado acusada de ter arquitetado a morte do marido.

O ex-policial militar Marcos Siqueira Costa e sua esposa Andrea Santos Maia também estão sentados no banco dos réus.

O julgamento de Flordelis está marcado para o dia 9 de maio, quando será levada a júri popular. Também serão julgadas a filha biológica Simone dos Santos Rodrigues; a neta Rayane dos Santos Oliveira e a filha afetiva Marzy Teixeira da Silva.

